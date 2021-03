Sisters reclamam de comportamento de Caio por conta do Cinema do Líder no BBB21: ‘Muito sem noção’

Camilla e Thaís estão no Quarto Colorido do BBB21 quando a goiana pergunta para a carioca o que ela estava falando antes. “O que vocês estavam falando que eu não entendi? Eu fiquei muito curiosa. Esse assunto me interessa.”

Camilla se aproxima da sister e cochicha sobre um pequeno desentendimento que teve antes entre dois brothers sobre o Cinema do Líder. “Ele chamou algumas pessoas para ir para o cinema. Deu um leve problema”, conta.

Thaís quer entender melhor o que aconteceu, e a influenciadora responde: “Quando eu estava no almoço, o ‘Tião’ falou: ‘Você não vai chamar o Rodolffo para o cinema?’. Meio que pressionando. E ele [Fiuk] falou que já tinha chamado o João.”

Camilla conta que os dois contaram quantas vezes João e Rodolffo já foram para o cinema, e depois diz: “O João acha que não vai mais. Mas ele meio que cobrou como se o menino tivesse que levar. Ele ficou todo sem graça”, diz sobre Fiuk.

Thaís se irrita com o papo e comenta: “Muito sem noção!”. E Camilla comenta sobre o Líder: “Ele ficou todo sem graça…”.