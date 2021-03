Prefeitura de Manaus oferta 50 vagas para bate-papo on-line sobre empreendedorismo

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), oferta nesta quarta-feira, 17/3, 50 vagas para um bate-papo on-line e gratuito sobre empreendedorismo. A ação faz parte do projeto “Mulheres que Empreendem”, que aborda o empreendedorismo feminino e o crescimento do número de mulheres à frente de negócios.

O bate-papo é voltado a empreendedoras e potenciais empreendedoras, a partir de 17 anos de idade, e será mediado pela chefe do setor de Empreendedorismo da Semtepi, Nicolle Amorim. O encontro on-line contará com a participação das empreendedoras Michelle Guimarães e Rayana Pinho.

“Os desafios e a pressão para fazer o que é certo é constante, portanto, o melhor investimento que deve ser feito, enquanto empreendedora, é em si mesma, focando na evolução das capacidades. O fato da Semtepi investir na capacitação trazendo o conhecimento técnico e comportamental das mulheres que irão participar, é brilhante e gera um impulso que por certo vai alavancar o protagonismo feminino de empreendedoras preparadas para gerar o sucesso das suas atividades”, destacou Nicolle Amorim.

As interessadas devem acessar o link disponível em (semtepi.manaus.am.gov.br) e realizar a inscrição nesta quarta-feira, 17/3, das 9h às 13h. O bate-papo acontece no mesmo dia da inscrição, às 16h30, pela plataforma Zoom, com transmissão nas redes sociais da Semtepi.