Líder Fiuk aconselha a emparedada Pocah, no BBB21: ‘Se perder também faz parte do caminho’

O Líder Fiuk e a emparedada Pocah estão na varanda da casa do BBB21 conversando, quando a cantora volta a falar que se perdeu no jogo. Ao ver a sister abatida, o ator comenta: “Tem uma frase muito linda, que eu já te falei: ‘Se perder também faz parte do caminho’. Não se preocupa com isso”.

Fiuk continua: “Era para se culpar se você não tivesse coragem de ter dito sim, de estar aqui, de estar reconhecendo, de estar lutando… Mas eu não acho que você desistiu da luta não. Mas, hoje, realmente é um dia muito pesado”. Pocah, pensativa, concorda com ele.

Mais cedo, enquanto alguns brothers dormiam, Pocah, sozinha na sala, falou: “Eu fiz tudo errado. Eu sou um desastre”. Na sequência, pediu: “Eu quero tanto ficar. Não quero ir embora sem antes dar um orgulho pra vocês. Queria muito essa oportunidade”. A carioca enxugou uma lágrima e completou: “Mas está na mão de vocês”.