Gilberto responde para sister sobre Paredão do BBB21: ‘Meu coração está apertado’

Alguns brothers estão na cozinha da Xepa do BBB21. Gilberto comenta que teve um sonho em que via a irmã e ganhava um vídeo da família. Pocah, que está emparedada com Projota e Thaís, interrompe o doutorando em economia e pergunta: “Qual é a previsão do Paredão de hoje?” “Ah, meu coração está apertado, está doendo, não se apegue a esse povo, eu queria fazer igual Camilla (Camilla de Lucas)”. diz Gilberto.

A influenciadora, que está sentada ao lado do brother, pergunta se esse é o motivo de ele falar que se apega, se tem a ver com o Paredão. Ele confirma e diz: “Lá vai eu chorar hoje, não sei o que vai acontecer, mas eu sonhei que vocês viam minha família”. Thaís vai para perto do brother e depois sai.

“Será que vem um Anjo aí? Será?”, imagina o brother.