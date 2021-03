ESPECIAL PUBLICITÁRIO – IPTU 2021: benefícios especiais para você quitar sua parcela

Por: Secretaria Municipal de Comunicação

A Prefeitura de Manaus ampliou este ano o prazo para pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 2021. O contribuinte terá até o dia 15 de abril para aproveitar os descontos e quitar o imposto em cota única ou dar início ao seu parcelamento. A data de prorrogação do IPTU leva em consideração as dificuldades econômicas que muitas famílias e empresários vêm enfrentando em virtude da pandemia de Covid-19.

Os carnês estão sendo enviados ao longo deste mês de março pelos Correios. Mas o contribuinte não precisa esperar, conferindo o valor do imposto diretamente no site manausatende.manaus.am.gov.br. Basta acessar a página, clicar no banner, ler as instruções em destaque e seguir o passo a passo apresentado para acesso ao código de barras ou impressão da guia de pagamento.

Para incentivar a população a quitar o imposto em cota única, os descontos aplicados este ano também foram cuidadosamente planejados e estão maiores que os praticados nos últimos anos. São:

30% para imóveis não residenciais;

20% para imóveis edificados de uso não residencial para pagamentos parcelados;

E para os demais contribuintes, o desconto será de 10%.

Para aqueles que optarem pelo parcelamento do imposto, o pagamento pode ser feito em até9X, sem juros, tendo como base o valor original, sem desconto.

Mais informações sobre o IPTU, o contribuinte pode ligar para o Disque 156 ou acessar o chat do Manaus Atende, disponível na própria área de pagamento do imposto no site. Os canais de informações estão disponíveis de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h.

Pague seu imposto e ajude a Prefeitura de Manaus a cuidar da cidade para você.