Empresário Ocimar Andrade é o representante da classe pesqueira do município de Tefé

O empresário e ex vereador Ocimar Andrade, assume a grande e importante missão, de representar a classe pesqueira como coordenador de toda calha do Rio Solimões,pela FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUIICULTURA DO AMAZONAS – FETAPE.

Ocimar Andrade é um grande defesor da classe pesqueira, e essa sempre foi uma das suas bandeiras de luta quando atuou no Legislativo Municipal. E foi através de seu trabalho e dedicação junto aos pescadores de nosso município, que nessa segunda-feira 15/03, o Governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima, entregou o espaço onde funcionará a sede da FETAPE.

Ocimar falou com grande entusiasmo dessa importante conquista.

“fico muito feliz pela conquista do prédio, pois tem como objetivo, beneficiar todos os pescadores e pascadoras”. Afirmou Ocimar.