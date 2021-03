Sarah comenta sobre brother: ‘Estava agradando o tempo todo, achando que o Gil era o favorito’

Caio e Sarah conversam sobre Projota no Quarto Cordel do BBB21. O fazendeiro relata: “Ele estava conversando na festa comigo, ó, mas muito”. A brasiliense interrompe e declara: “Ele está assim com o Gil (Gilberto)”. O goiano concorda e completa: “No dia que a Carla (do Paredão Falso) voltou, acabou”.

Na sequência, Caio diz que, desde que a atriz chegou do Paredão Falso, Projota ficou sem conversar com ele. “Hoje que amaciou, né, mas é porque ele está no Paredão”, opina o brother. Depois, a consultora de Marketing fala sobre a relação do rapper com Gilberto: “Estava agradando o tempo todo, achando que o Gil era o favorito”. “Estava falando que não queria ir junto (ao Paredão com Gilberto), que respeitava”, aponta ele, e Sarah comenta: “É bem isso”.