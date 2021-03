Rodolffo faz massagem em Juliette no BBB21 e sister elogia: ‘Descobri o seu poder’

Um grupo de confinados está conversando na área externa, Carla Diaz, Caio, Rodolffo e Viih Tube estão no sofá vermelho e Gilberto está na piscina junto com João Luiz. Juliette se junta ao grupo e deita próxima do cantor sertanejo.

Enquanto o grupo de brother conversa sobre o jogo de Gilberto e sobre a dinâmica da casa, o artista faz massagem nas costas da advogada. Juliette, que está deitada de costas, elogia o brother: “Eu descobri o seu poder, Rodolffo”. O confinado dispara como resposta: “Sou bom em tudo o que eu faço”.

A maquiadora se diverte com o confinado: “Rodolffo, para com isso! Eu entendi tudo agora. Está tudo explicado. Com uma mão só você está fazendo massagem nas minhas costas todinha. Quantos anos de treinamento? A vida inteira”.

O brother responde enquanto faz o movimento de massagem: “Eu quase não faço isso não”. Logo em seguida, a sister avisa: “Tu sabe que nunca mais vai ter paz, né?!”