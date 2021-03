Prefeito agradece votação unânime na Câmara para compra de vacinas

O prefeito de Manaus, David Almeida, agradeceu os vereadores pela aprovação, de forma unânime, na manhã desta segunda-feira, 15/3, na Câmara Municipal de Manaus (CMM), do Projeto de Lei que solicita a compra de vacinas, direto da fábrica, pelo município de Manaus, por meio de consórcio firmado pela Frente Nacional dos Prefeitos (FNP).

“Eu agradeço imensamente aos nobres vereadores pela aprovação deste projeto, que nos dá a possibilidade de negociarmos e irmos a campo em busca de novas doses de vacina. Meu objetivo é salvar vidas e vacinar a nossa população, para que todos possam ficar protegidos desse vírus, que cada vez mais tem ceifado vidas no Brasil inteiro”, agradeceu o prefeito.

Neste mês de março, David Almeida disse que viaja a São Paulo, com a comitiva da FNP, para visitar a sede do laboratório União Química, para conhecer o processo de fabricação da vacina contra a Covid-19, Sputnik V, de origem russa. “Essa será uma etapa importante no processo de negociação entre o consórcio formado por diversos municípios e a representante do imunizante no Brasil”, ressaltou.

David Almeida anunciou que está buscando soluções para adquirir doses suficientes para imunizar 100% da população e que os laboratórios com os quais o governo federal ainda não obteve sucesso na negociação das vacinas, a Prefeitura de Manaus irá negociar com eles.

A Frente Nacional dos Prefeitos fez uma proposta de formação do consórcio, que a partir dele foi elaborada uma lei única, em nível nacional, para aquisição de vacinas para todo o Brasil. “Se nós negociarmos de forma conjunta, teremos uma diminuição no preço e a segurança jurídica do consórcio e autorização legislativa da Câmara, para negociar em nome dos cidadãos da nossa cidade”, destacou o prefeito.