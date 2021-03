No interior, PM prende 10 pessoas e apreende quase uma tonelada de drogas durante o fim de semana

Dez pessoas foram presas durante patrulhamento realizado pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) nos municípios do interior do estado, neste fim de semana. Entre a noite da última sexta-feira (12/03) e a madrugada desta segunda-feira (15/03), foram apreendidos mais de 900 quilos de substância entorpecente e uma arma de fogo.

As ocorrências foram registradas por crimes como porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e furto, além de um mandado de prisão cumprido por estupro, nos municípios de Amaturá, Benjamin Constant, Boca do Acre, Coari, Codajás, Manacapuru, Maués, Nhamundá, Novo Airão e Tefé.

Em Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus), 920 quilos de maconha tipo skunk foram encontrados pelos policiais militares em uma área de mata fechada. No município de Maués (a 276 quilômetros de Manaus), dois homens, de 21 e 18 anos, foram presos por tráfico de drogas. Durante a abordagem feita por policiais da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram encontradas com a dupla 14 porções de drogas. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia de Maués.

Já em Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus), um homem de 31 anos foi preso na rua Beira Rio, pela guarnição da 5ª CIPM. Com o suspeito, os policiais encontraram 48 porções de cocaína. O infrator foi conduzido à 61ª DIP.

Um homem de 26 anos foi preso por policiais de Coari (a 363 quilômetros de Manaus) na praça Getúlio Vargas em cumprimento a um mandado de prisão pelo crime de estupro, ocorrido em setembro de 2020. Ele foi conduzido pelos policiais à delegacia do município.