Juliette comenta com sister sobre conversa com Gilberto do BBB21: ‘Cada um por si’

Sarah , Juliette e Rodolffo estão deitados no sofá do BBB21. As sisters analisam o Queridômetro. “Projota ganhou 8 ou 7 corações, é o que eu estou vendo no reflexo?”, questiona a consultora de marketing digital. Juliette diz que isso não quer dizer nada. “No meu caso mesmo, Projota e Pocah que eu votaria né? Os dois já me deram “carinha feliz”, o outro foi Caio e outro foi Gil (Gilberto)”, comenta a maquiadora sobre o Queridômetro. “O Gil não vota em você agora” , comenta Sarah para a paraibana.

“Eu não sei até hoje”, diz Juliette. Sarah acredita que Gilberto não votaria na sister. A maquiadora comenta: “Gil está muito difícil”. A consultora de marketing digital concorda e diz que vai conversar com o brother depois. “Eu não falo mais nada nem quero que fale o que eu disse”, diz Juliette.

Sarah diz que não vai falar nada com o brother. Juliette diz: “Agora é cada um por si, diz ele que vai tentar alinhar de novo, eu fico só olhando”.