Projota fala sobre quem pretende votar: ‘Alguém que está tendo atitudes tão zoadas’

Durante a Festa McDonald’s do BBB21, Projota chama Pocah para conversar com ele e Arthur sobre jogo. Ele explica para a cantora sobre qual seu plano para votar em um brother no Paredão e tentar evitar que os dois vão para a berlinda.

“Se tornou, talvez, prioridade ele ser o primeiro. Prioridade inicialmente dele ser o primeiro, ser o mais votado. Porque rolou um conflito aqui dentro de mim mesmo, sabe? Pegar uma pessoa que está tendo essas atitudes tão zoadas e pegar uma pessoa que, apesar de eu não ser tão próximo e não concordar tanto na forma como vive o jogo, nessa hora acho que o coração pode falar um pouco mais forte”, explica.

Projota especula que, neste Paredão, podem ir para a berlinda os dois mais votados da casa. E, por isso, propõe que se organizem os votos para que nem ele, nem Pocah, sejam emparedados. Ele finaliza dizendo que espera que a cantora pense igual a ele. “Ali a gente sabe que vai ter dois votos”, conta o rapper paulista, sem citar nome.

“Eu vou me sentir melhor nessa condição. Vou estar indo no que eu estou sentindo”, responde a sister para o rapper, dizendo que tentará descobrir votos no domingo.