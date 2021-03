João Luiz revela os nomes para quem daria o Castigo do Monstro: ‘Projota e Rodolffo’

É a vez de Viih Tube se juntar a Camilla de Lucas e João Luiz na área externa. O papo, agora, gira em torno da escolha para o Castigo do Monstro. “A minha relação com o Projota fortaleceu tanto de um tempo para cá de amizade que eu não faria isso com ele”, conta a youtuber.

Neste momento, o professor de Geografia fala para as sisters sobre sua relação com o rapper no jogo do BBB21: “Eu sei que, se ele ganhar alguma coisa, eu sou uma opção para ele e talvez só para ele”. Em um dos Jogos da Discórdia, os dois chegaram a discutir. Depois, no quinto Paredão, o então Líder João Luiz indicou Projota à berlinda.

Camilla de Lucas diz ter situação semelhante na casa com outro brother: “É tipo eu que tenho uma pessoa me botaria e a pessoa sabe também que eu botaria ela. Só que nessa situação de Monstro não tem como”.

“Se eu ganhar o Anjo, eu vou dar para Rodolffo e Projota. Eu vou estar sendo coerente comigo mesmo e, case eu ganhe, eu já até sei o que eu vou ouvir: ‘o cara te levou para o Vip, o cara te levou para o cinema’”, analisa João Luiz.