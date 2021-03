Caio chora e explica o motivo: ‘Eu faço cinco anos de relacionamento hoje’

Caio está chorando na área externa da casa quando Gilberto se junta a ele para consola-lo. O goiano, então, conta o motivo de estar emocionado: “Eu faço cinco anos de relacionamento com a Valeria hoje”. O pernambucano pergunta se é este o motivo do brother estar assim, sentindo saudades da amada.

“Ela está lá, ela está feliz, ela ama você. Com nossos erros… minha mãe também me ama com meus erros e acertos. E não tem nada que vá mudar, não”, consola o doutorando em Economia, que também brinca com o brother: “E o bom é que ela não está com saudade de ti porque ela está te vendo todos os dias”.