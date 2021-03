Primeiro dia de entrega de CNH tem apenas 15% de faltosos

O primeiro dia de entrega das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs), pelo sistema pega e leva (drive-thru), teve apenas 15% de faltosos. A maioria dos usuários agendados (85%) compareceu para receber o documento. Até o próximo dia 19, mais de 1.500 pessoas agendaram o atendimento, que acontece na antiga sede do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), na Avenida Mario Ypiranga Monteiro, logo após o Viaduto Miguel Arraes, zona centro-sul de Manaus.

A nova modalidade foi implantada para dar vazão as 19 mil habilitações represadas, por conta da paralisação das atividades do Órgão devido à segunda onda da Covid-19. O autônomo Miguel Lima, de 40 anos, foi um dos primeiros usuários a receber a CNH. “A entrega por drive-thru foi uma boa iniciativa. Achei o serviço rápido e bem organizado, facilitando o processo para gente”, parabenizou.

Além dele, outras 181 pessoas passaram pelo sistema drive-thru montado pelo Detran-AM. Elas nem precisaram descer do veículo para pegar o documento. No local, o atendente vai até a pessoa, pega um documento de identificação e ao conferir os dados, já entrega a nova CNH. O processo, nesse primeiro dia, não levava mais que três minutos.

“Através do sistema drive-thru encontramos uma solução para entregarmos essas CNHs represadas à população. A ideia é avaliarmos a dinâmica nesses primeiros dias para aumentarmos a oferta de agendamento já na próxima semana”, declarou Rodrigo de Sá, diretor-presidente do Detran-AM.

Agendamentos encerrados – A procura pelo recebimento da CNH foi tanta, que os agendamentos abertos até a próxima sexta-feira (19/03) se esgotaram em apenas um dia. Ao todo, 1.519 pessoas conseguiram agendar. São 216 entregas por dia, mas a ideia é ampliar essa demanda já na próxima semana.

“Nesse início, estamos analisando o fluxo de veículos e o tempo necessário para cada entrega. A partir da próxima semana, dependendo do movimento, vamos abrir novas vagas e estender os atendimentos aos sábados”, explicou Amurinê Tomaz, diretor técnico do Detran-AM.

Documentos – A entrega da CNH só poderá ser feita para quem estiver agendado e com documento de identificação com foto. Para os casos de segunda via da CNH por perda, roubo ou furto, o usuário ainda precisa apresentar o Boletim de Ocorrência.

Se no dia agendado a pessoa não puder comparecer, ela pode enviar outra pessoa, mas desde que tenha procuração reconhecida em cartório para representá-la. Caso ela falte, será necessário novo agendamento.