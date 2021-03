Prefeitura de Manaus convoca 400 professores para o ano letivo de 2021

A Prefeitura de Manaus convoca 400 professores aprovados em cadastro reserva do concurso realizado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) em 2017, com homologação do resultado final em 2018, para atuarem no ano letivo de 2021. O decreto de nomeação foi publicado na quarta-feira, 10/3, na edição nº 5.051 do Diário Oficial do Município (DOM) e a convocação, na edição 5.052, de 11/3. Essa é a 27ª convocação, totalizando aproximadamente 3,6 mil profissionais convocados.

A princípio, o concurso foi destinado a preencher 400 vagas, sendo nomeados mais de três mil candidatos no cadastro reserva. Desta vez, serão chamados 296 professores da Educação Infantil, quatro do 1º ao 5º ano, seis de Artes, 30 de Educação Física, três de Ensino Religioso, sete de Geografia, 12 de História, 17 de Língua Inglesa e 25 de Língua Portuguesa.

O prazo para tomar posse é de 30 dias, contando do dia 12/03 até o dia 10/04. Elisângela Bastos, gerente da Comissão de Investidura da Semed, aponta que todo processo de informações e de tomada de posse será remoto.

“O candidato convocado precisa aguardar o recebimento do e-mail que vamos enviar para o endereço eletrônico que ele informou no ato da inscrição para o certame. Cada candidato vai ter um atendente específico que dará o suporte com orientação e todos os encaminhamentos, e vai receber a documentação, que deverá ser enviada por e-mail ou whatsapp. Em nenhum momento vamos atender esse funcionário presencialmente. Até a posse será de forma remota”, explicou Elisângela.

Com a nova convocação, o prefeito David Almeida reafirma o compromisso social das unidades educacionais, distribuídas em todas as zonas da cidade, e em atender a demanda de alunos da rede municipal de ensino com qualidade e tendo professores em todas as turmas estudantis.

Documentos

Para a posse, os aprovados terão que apresentar os documentos, via on-line, como: diploma de graduação; histórico escolar; parecer da Junta Médico-Pericial do Município; atestando a aptidão para o exercício do cargo; uma foto 3 X 4 recente; certidão de nascimento, se solteiro; certidão de casamento; carteira de identidade; CPF; título de eleitor; certidão de quitação eleitoral pelo TRE; PIS/PASEP; certificado militar; comprovante de residência com CEP; comprovante de conta corrente do banco Bradesco; certidão de antecedentes criminais negativa expedida pelo departamento da Polícia Federal; certidão de antecedentes criminais negativa expedida pelo TJAM; certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos.