Gilberto pede para conversar com Juliette e desabafa no BBB21: ‘Vou pedir umas desculpas, seguir e esperar terça’

Depois de uma noite movimentada no BBB21, com a Prova do Líder de Resistência da Gillette, Gilberto acorda na casa mais vigiada. Ele fica um tempo sozinho na área externa e depois vai para o gramado. Ele encontra Juliette no caminho e faz um pedido para a sister. Os dois se abraçam, e ele diz: “Quero conversar contigo depois”.

Em seguida, ele se senta perto de Viih Tube e conta o que pretende fazer: “Vou pedir umas desculpas que eu preciso, seguir e esperar terça. E pedir a Deus, sabe? Com toda a força. Não estava entendendo isso aqui.”

O doutorando em Economia também revela que conseguiu algumas respostas que precisava através de sonhos: “Deus falou comigo nessa noite de novo. Eu estava muito confuso, perguntei o que estava acontecendo. Ele respondeu, respondeu real. Eu sempre tive o dom dos sonhos”, explica.

Desde ontem, Gilberto vem se sentindo mal com toda a situação na casa após a volta de Carla Diaz. O brother chorou sozinho na despensa e até recebeu conselho de Camilla de Lucas.