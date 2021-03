David Almeida acompanha vacinação de idosos com 63 anos contra a Covid-19

A Prefeitura de Manaus deu seguimento à nova fase da Campanha de Vacinação contra a Covid-19, nesta sexta-feira, 12/3. Nessa etapa, os contemplados foram as pessoas idosas com 63 anos, com e sem comorbidades. A ação foi acompanhada de perto pelo prefeito David Almeida, que visitou os principais postos de imunização da cidade e ressaltou que a gestão municipal continuará trabalhando para garantir a vacinação para toda a população da capital amazonense.

A expectativa da Prefeitura de Manaus é vacinar 10% de toda a população até a próxima segunda-feira, 15/3. David Almeida relatou o sentimento de felicidade ao ver o avanço da imunização na capital. Ele fez questão de agradecer o apoio dado pelo governo federal, que disponibilizou doses extras do imunizante para conter a segunda onda da pandemia no Amazonas.

“O olhar diferenciado com que Manaus tem sido tratada pelo governo federal, nos proporciona ter essa quantidade de doses e com isso sermos a capital mais avançada na vacinação. As pessoas ficam alegres, felizes, se sentem realizadas e a Prefeitura de Manaus fica igualmente feliz sim, em poder contribuir neste momento tão difícil da nossa cidade”, disse o prefeito.

David Almeida salientou que Manaus estuda, juntamente com a Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), um mecanismo para a aquisição de vacinas que completariam a imunização da população manauense. Entretanto, a participação do município ainda precisa ser autorizada pela Câmara Municipal de Manaus (CMM), que na próxima semana irá discutir o Projeto de Lei que permite a inclusão do município no consórcio formado por várias cidades brasileiras.

Até o final deste mês, David Almeida deve viajar a São Paulo (SP), onde participará, junto com outros representantes da FNP, de uma comitiva que visitará as instalações do laboratório União Química, empresa que será responsável pela fabricação da vacina Sputnik V, de origem russa.

Reconhecimento

A agilidade do modelo de vacinação implementado pela Prefeitura de Manaus, durante a Campanha de Imunização contra a Covid-19, ganhou reconhecimento internacional, nesta semana. O prefeito David Almeida revelou que a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) solicitou o auxílio da prefeitura para copiar o sistema adotado em Manaus e implementar em outras cidades brasileiras. Além disso, o órgão também solicitou a autorização para utilizar o mesmo sistema que informa a população sobre a data que será disponibilizada a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus.

“A Opas nos enviou um ofício, solicitando o auxílio da Prefeitura de Manaus, em relação à expertise dos modelos de vacinação para serem copiados por todo o Brasil. A tecnologia desenvolvida dentro da Semsa vai ser copiada pelo sistema nacional. Isso comprova que estamos no caminho certo, para vencer essa pandemia”, finalizou.