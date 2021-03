Arthur fala sobre Fiuk: ‘Se eu ganho o Anjo, vai para o Monstro e Xepa’

Na sala do BBB21, após Fiuk e Rodolffo serem os últimos a deixar a Prova de Resistência da Gillette, Pocah, Arthur, Projota, Camilla de Lucas e Carla Diaz estão conversando sobre a vitória dos brothers. Pocah comenta sobre o fato do cantor sertanejo ter sorte no jogo: “Cara, está imunizado e ganhou a prova, qual sentido?!”, ri a cantora se referindo ao fato de Rodolffo ter levado mais uma imunidade por ter sido Líder de um Paredão Falso.

Arthur que foi o último a desistir da prova junto com sua dupla Projota, comenta com os brothers: “Eu perdi, estou no Paredão mais uma vez”, dispara o instrutor de crossfit. Carla Diaz que está perto do brother diz a ela: “”Ou não né?!”

Minutos antes, o instrutor de crossfit disse a Projota que se for Anjo vai dar o Monstro para Fiuk: “Se eu ganho o anjo, vai pro Monstro e pra Xepa! Vou fazer o que ninguém nunca fez, saio terça feira feliz”, comenta o capixaba.