Secretaria de Educação estende funcionamento dos postos de matrículas até esta sexta-feira (12/03)

Os postos de matrícula abertos pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto para atender os alunos que perderam os prazos iniciais do procedimento, realizado em fevereiro, seguem abertos até esta sexta-feira (12/03). No interior, os postos de apoio funcionarão nas coordenadorias regionais de Educação (CREs). O serviço estará disponível para todas as modalidades de ensino e também pelo link www.matriculas.am.gov.br.

Em Manaus, são sete postos, um em cada Coordenadoria Distrital de Educação (CDE): CEJA Paulo Freire, Escola Estadual (EE) Diana Pinheiro, CEJA Agenor Ferreira, EE Antônio Encarnação, Centro Cultural Thiago de Melo, EE Ruth Prestes e EE Roberto dos Santos Vieira. O horário de funcionamento é das 8h às 17h.

A secretaria seguirá com o seu Portal de Matrículas aberto, no link www.matriculas.am.gov.br, para os alunos que possuem a documentação necessária completa e acesso à internet. A pasta reforça que, durante o atendimento presencial, deverão ser cumpridas todas as orientações de segurança em saúde, como o uso obrigatório de máscara e o respeito ao distanciamento social.

“Tivemos muitos atendimentos nos nossos postos, nesses dois dias, por isso, decidimos estendê-lo até amanhã (12/02). É importante lembrar que todos devem continuar seguindo os protocolos de segurança, usando máscaras e respeitando o distanciamento social”, avalia a secretária executiva adjunta da Capital, Arlete Mendonça.

Portal de Matrículas – Aqueles que optarem por realizar o procedimento de maneira on-line devem fazer antes um cadastro, também disponível no Portal de Matrículas. Esta etapa é essencial para que o estudante consiga ser matriculado em uma unidade da rede estadual.

Confira o endereço das escolas que estão funcionando como postos de matrícula, em Manaus:

• CEJA Paulo Freire: Avenida Novo Airão, 60, Centro

• Escola Estadual (EE) Diana Pinheiro: Avenida Presidente Kennedy, s/nº, Educandos

• CEJA Agenor Ferreira: Rua Caiana, 375, Aleixo

• EE Antônio Encarnação: Avenida Laguna, 211, Lírio do Vale

• Centro Cultural Thiago de Melo: Avenida Autaz Mirim, 9.018, Novo Aleixo

• EE Ruth Prestes: Avenida Noel Nutels, 51, Cidade Nova 1

• EE Roberto dos Santos Vieira: Avenida Margarita, Quadra 160, s/nº, Nova Cidade