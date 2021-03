Manausmed credencia novos prestadores de serviços para melhorar atendimento aos servidores da Prefeitura de Manaus

Visando implementar estratégias de melhorias definidas pela gestão do prefeito de Manaus, David Almeida, o Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Manaus (Manausmed) está credenciando novos profissionais de saúde, clínicas, laboratórios e hospitais, para ampliar os serviços oferecidos pela assistência. O recebimento de propostas iniciou nesta quinta-feira, 11/3, e segue até 10 de setembro, na sede do órgão, na avenida Compensa, 770, bairro Vila da Prata, zona Oeste.

O principal objetivo do credenciamento, além da inclusão de novas especialidades médicas, é a retomada de serviços interrompidos ainda na gestão anterior, como o atendimento em maternidades e pronto-socorro infantil, além do de urgência e emergência adulto, suspenso em janeiro deste ano durante o início da segunda onda da pandemia da Covid-19 em Manaus.

Atualmente, a assistência dispõe de atendimento para consultas em 27 especialidades médicas, exames laboratoriais e de imagem. De acordo com o subsecretário do Manausmed, César Marques, por orientação do prefeito David Almeida, a equipe técnica do órgão atua em um plano de trabalho, que pretende retomar o atendimento de urgência e emergência adulto em 30 dias, e infantil em até 60 dias, dado o cenário pandêmico na capital.

“Nós estamos conversando com várias pessoas e empresas que possam trazer benefícios aos servidores segurados do Manausmed. A proposta é não somente credenciar novos prestadores, mas credenciar parceiros que realmente façam um trabalho excelente pelo nosso servidor. Existem muitas pontas soltas, como empresas que não estão efetuando o trabalho da maneira que esperamos e, por causa disso, a gente precisa credenciar novas pessoas, a fim de proporcionar o melhor tratamento aos servidores conveniados ao Manausmed”, assevera o gestor.

O aviso de edital está disponível na edição nº 5.050, do Diário Oficial do Município, de segunda-feira, 8/3. O edital de credenciamento encontra-se à disposição dos interessados na sede do Manausmed, podendo ser retirado de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h30. Para mais informações, o órgão disponibiliza o contato da Comissão de Credenciamento, pelo telefone (92) 98842-5814.