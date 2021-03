Escolas, estados e municípios devem atualizar cadastros para receberem recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola em 2021

Estados, municípios e Unidades Executoras Próprias devem aderir ou atualizar seus cadastros junto ao Ministério da Educação para receberem os recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE. A adequação pode ser feita no sistema PDDEWeb e, quanto antes, providenciarem a atualização cadastral ou adesão, mais cedo vão receber os repasses do programa.

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) disponibiliza um passo a passo para auxiliar escolas e entes da federação neste processo. Para isso, basta acessar o site gov.br. A atualização cadastral é pré-requisito para o recebimento de dinheiro do PDDE, mas também é importante para melhorar a interlocução entre o FNDE, estados e municípios, e as escolas.

Criado há 26 anos, o PDDE presta assistência financeira às escolas da rede pública de educação básica e às escolas privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins lucrativos. O objetivo é promover melhorias na infraestrutura física e pedagógica das unidades de ensino e incentivar a autogestão escolar.