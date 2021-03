Prefeitura oferece 31 vagas de emprego nesta quinta-feira, 11/3

A Prefeitura de Manaus oferece 31 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quinta-feira, 11/3, por intermédio do Sine Manaus. Devido à pandemia da Covid-19, os atendimentos presenciais ainda não estão sendo realizados nos postos do órgão. Os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]. No campo assunto, deve-se colocar o nome da vaga pretendida.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho; para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br e fazer a solicitação de cadastro.

O currículo deve estar com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

Além das vagas de emprego, o Sine Manaus continua prestando seus demais serviços de forma remota. Orientações sobre a validação da CTPS Digital, entrada no seguro-desemprego ou qualquer outra dúvida são feitas no WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para essa quinta-feira:

2 vagas – Marceneiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Atividades – confeccionar produtos de madeira, bem como portas sob medida, tanto em madeira, como em “Duratex” e laminado. Realizar serviço de instalação no local.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Marceneiro”

3 vagas – Auxiliar de Almoxarifado – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – organizar mercadorias, enviar e receber mercadorias, cuidar da limpeza e organização do ambiente de trabalho.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e laudos médicos com o assunto “Auxiliar de Almoxarifado (PcD)”

1 vaga – Operador de Caixa – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar registro de vendas, receber e processar pagamentos nas modalidades à vista, débito, crédito, parcelado e transferência bancária.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e laudos médicos com o assunto “Operador de Caixa (PcD)”

1 vaga – Conferente – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – endereçar mercadorias ou realizar sua devolução, verificar documentação pertinente às mercadorias recebidas ou de troca e conferir as especificações e condições das mercadorias.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e laudos médicos com o assunto “Conferente (PcD)”

4 vagas – Cabista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em instalação de cabeamento de redes UTP (Par Trançado) e elétrico, confecção de infra-galvanizados e PVC (Policloreto de Vinila), fechamento de conectores “RJ45 macho e fêmea”. Possuir conhecimento de Informática Básica e ter disponibilidade para horas extras e viagens. Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Cabista”

1 vaga – Assistente de Logística

Escolaridade – ensino superior cursando em Logística;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pela gestão de recebimento de alumínio que chega do porto, fazer inventário de estoque de produtos acabados e insumos; fazer diálogo de segurança com o time, emissão de nota fiscal e desembaraços para liberação de veículos nas operações.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Assistente de Logística”

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manipulação e tempero dos alimentos de forma a conservá-los em perfeito estado de consumo, distribuir as refeições nos horários determinados, gerenciar estoque de produtos, manipular utensílios da cozinha, manter a organização e limpeza do ambiente.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Cozinheiro”

3 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para viajar e possuir Carteira Nacional de Habilitação, categorias “C ou D ou E” dentro do prazo de validade;

Atividades – receber, conferir e entregar mercadorias.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Motorista de Caminhão”

1 vaga – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter, no mínimo, seis meses de experiência em Construção Civil. Desejável que more nas localidades da zona leste de Manaus;

Atividades – escavar valas e fossas, abrir sulcos em pisos, paredes, extrair rebocos e massas, permitir a execução de fundações, bem como o assentamento de canalizações e tubulações para água ou rede elétrica, ou para execução de obras similares.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Servente de Obras”

1 vaga – Inspetor de Qualidade

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter os cursos de Matemática Básica, Metrologia e Leitura e Interpretação de Desenho Técnico. Diferencial ter conhecimentos em Inspeção de Recebimento;

Atividades – realizar ensaios e inspeções de rotina nos produtos, analisar os seus resultados, monitorar a qualidade e solicitar as ações corretivas para os casos de não conformidade.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Inspetor de Qualidade”

7 vagas – Motorista de Ônibus

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”, dentro do prazo de validade, possuir curso de Direção Defensiva e Transporte de Passageiros atualizados e ter disponibilidade de horário para trabalhar;

Atividades – realizar rotas nas indústrias e realizar a conservação do veículo.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Motorista de Ônibus”

1 vaga – Auxiliar de Depósito – Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar separação de materiais, recebimento de materiais, conferência de materiais e auxiliar o almoxarife.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e laudos médicos com o assunto “Auxiliar de Depósito (PcD)”

3 vagas – Aprendiz (Auxiliar Administrativo)

Escolaridade – ensino médio completo ou ensino superior cursando Administração, Contabilidade ou Recursos Humanos;

Experiência – não é necessária;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática Básica, disponibilidade de horário para trabalhar e morar na zona oeste de Manaus (bairros: Santo Agostinho Compensa, Lírio do Vale e Vila da Prata);

Atividades – realizar atividades na área financeira, bem como na área de recursos humanos e administrativa.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Aprendiz (Auxiliar Administrativo)”

2 vagas – Aprendiz (Área de Manutenção Elétrica e Mecânica)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário para trabalhar e morar na zona oeste de Manaus (bairros: Santo Agostinho Compensa, Lírio do Vale e Vila da Prata);

Atividades – realizar atividades na área de mecânica de automóveis.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Aprendiz de Manutenção Elétrica e Mecânica”