Imunização por meio do Programa de Combate à Covid-19 em Unidades de Conservação chega a 102 comunidades

O Programa Emergencial de Combate à Covid-19 em Unidades de Conservação (UC), lançado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) no início de fevereiro, resultou na imunização de 291 pessoas, moradoras de oito áreas protegidas do Amazonas e regiões do entorno. Ao todo, 102 comunidades foram contempladas com a 1ª dose da vacina contra o novo coronavírus, além de outras ações.

O Programa foi criado com o objetivo geral de apoiar os municípios no enfrentamento da Covid-19 entre populações tradicionais moradoras de UCs. Por meio da ação, o Governo do Amazonas tem dado apoio operacional e logístico às prefeituras na imunização de comunidades ribeirinhas e indígenas, que estão localizadas nas áreas protegidas sob gestão da Sema.

“Passa pelo objetivo principal do nosso programa oferecer acessibilidade à vacinação para todos de forma igualitária. Para isso tem sido feito um trabalho em parceria com os Municípios, a fim de garantir aos moradores dessas oito Unidades de Conservação do Estado o mesmo atendimento oferecido àqueles que vivem nas sedes municipais”, disse o secretário do Meio Ambiente, Eduardo Taveira.

Do total de vacinados, 291 foram idosos acima de 70 anos, dos quais 75 são indígenas residentes no Parque Estadual (Parest) Rio Negro Setor Norte, além de 17 profissionais de saúde que atuam na localidade e na Floresta Estadual (Floe) Canutama.

Em um mês do Programa Emergencial, a imunização chegou também nas Reservas Extrativistas (Resex) Canutama e Rio Gregório, bem como nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Juma, Rio Amapá, Rio Madeira e Rio Negro.

Durante as ações de imunização foram realizados, por meio do programa, 351 atendimentos básicos de saúde, em três Unidades de Conservação: Resex Canutama, Floe Canutama, Resex Rio Gregório e RDS Rio Negro. Também foi através da iniciativa que Cartões de Auxílio Emergencial do Governo do Estado chegaram a 135 famílias da RDS do Juma e da Resex Rio Gregório.

Ações sociais e demais atendimentos – Além do apoio no transporte de vacinas e profissionais da saúde para as comunidades no interior do Amazonas, o Programa Emergencial contra Covid-19 da Sema tem realizado atividades de assistência social a famílias moradoras de UCs, por meio da entrega de doações realizadas por parceiros.

Em um mês de Programa, a Secretaria realizou a entrega de 1,8 mil kits de higiene e limpeza para 10 Unidades de Conservação. O material foi doado pelo Grupo Carrefour Manaus, em articulação com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), que também resultou na doação de 55 mil unidades de luvas para as secretarias municipais de saúde de Itapiranga, São Sebastião do Uatumã, Novo Airão, Iranduba, Manaus, Manacapuru e Presidente Figueiredo.

O Consulado do Japão em Manaus, por sua vez, também auxiliou o Programa com a doação de 4 mil Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), sendo 2,5 mil máscaras descartáveis, 350 máscaras hospitalares N95, 1 mil pares de luvas de procedimento, além de 150 unidades de álcool em gel hospitalar (70%) 500ml. Os itens foram distribuídos para os Municípios de Tefé e Carauari, para apoiar o atendimento aos moradores da RDS Mamirauá e RDS Uacari.

O Programa ainda apoiou a entrega de 240 concentradores de oxigênio, adquiridos pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS) com recursos doados pela ONG norte-americana Direct Relief, para dar assistência ao atendimento hospitalar em 45 municípios do Amazonas, incluindo a capital.

Todas as ações de imunização e assistência social contempladas no Programa Emergencial tiveram apoio de recursos do Programa Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa), de gestão financeira do Fundo Nacional para a Biodiversidade (Funbio), totalizando R$ 114.732,38 em investimentos, de 05 de fevereiro a 08 de março.