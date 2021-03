Fapeam vai premiar professoras e alunas do Programa Ciência na Escola, nesta quinta-feira (11/03)

O Movimento Mulheres e Meninas na Ciência, coordenado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), recebe um grande reforço, dessa vez voltado para a educação básica, especialmente para projetos desenvolvidos no âmbito do Programa Ciência na Escola (PCE). Neste ano, numa ação inédita, a Fundação vai premiar projetos coordenados por professoras e desenvolvidos por alunas do PCE edição 2019.

A premiação ocorre nesta quinta-feira (11/03), às 15h (horário de Manaus), em evento on-line a ser transmitido pelo canal da Fapeam no Youtube.

O evento, intitulado Programa Mulheres e Meninas na Ciência – Premiação PCE/Fapeam, é uma ação afirmativa que visa incentivar a participação feminina em projetos científicos. Dados da Unesco apontam que as mulheres ainda têm pouca participação na ciência, representando 28% dos pesquisadores no mundo.

Edição Especial – O PCE 2019 foi uma edição especial, em comemoração aos 15 anos do Programa, chamada de Edição de Ouro. Nessa edição, a Fapeam aumentou o número de projetos e o valor da bolsa para estudante, que saiu de R$ 120,00 (em 2018) para R$ 150,00. Para professores, a bolsa saltou de R$ 461 (em 2018) para R$ 560,00.

Sobre o PCE – Pioneiro no país, o Programa Ciência na Escola (PCE) é uma ação criada pela Fapeam, desenvolvida em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto, e Secretaria Municipal de Educação (Semed). O programa é direcionado à participação de professores e estudantes de escolas públicas estaduais do Amazonas e municipais de Manaus em projetos de pesquisa científica e de inovação tecnológica.