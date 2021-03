Abertura do mercado de gás natural é um marco na economia do Amazonas, afirma Roberto Cidade

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Roberto Cidade (PV), afirmou que a aprovação do Projeto de Lei n.108/2021, para acabar com o monopólio do gás natural no Amazonas, é uma vitória dos amazonenses. O PL foi aprovado pelos deputados durante a sessão plenária desta quarta-feira (10).

Para Roberto Cidade, com as novas diretrizes e a abertura do mercado de distribuição de gás natural no estado, vai ser possível atrair novos investimentos e empregos no setor.

“É uma grande vitória ao povo do Amazonas e um marco na economia. Precisamos garantir alternativas econômicas ao nosso Estado e a abertura do mercado de gás é uma delas. Com o mercado aberto, mais empresas serão estimuladas a investir no Amazonas e isso vai gerar a melhoria e o barateamento do serviço, além da geração de empregos aos amazonenses”, destacou Cidade.

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o Amazonas é hoje o terceiro maior produtor de gás natural do país, mas viu em menos de 10 anos suas reservas caírem 43,7% devido à ausência de novos investimentos na área de exploração e produção de petróleo e gás natural.