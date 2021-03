Secretaria de Educação inicia formação de professores que atuam nas zonas rurais para início do Ano Letivo 2021

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto, por meio do Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam), realiza, a partir desta segunda-feira (08/03), a Jornada Pedagógica voltada ao Ensino Mediado por Tecnologia, que inicia o seu ano letivo no próximo dia 15 de março. Somente no ano passado, a modalidade de ensino utilizada para alcançar comunidades remotas de todo o estado, inclusive Manaus, atendeu aproximadamente 30 mil estudantes.



A programação da Jornada, uma preparação para as aulas mediadas direcionada à equipe escolar, seguirá com atividades até sexta-feira (12/03), sempre a partir das 14h. As transmissões serão feitas pelo YouTube, canal do Cemeam (@seducnet); e IPTV da secretaria. Educadores que tiverem dúvidas de como participar devem procurar os seus coordenadores regionais de Educação.

Nesta segunda-feira, a Jornada Pedagógica contou com palestras de acolhimento psicossocial e sobre Ensino Presencial com Mediação Tecnológica frente aos desafios da educação remota, fora atividades locais. Amanhã (09/03), é a vez de um bate-papo acerca das atribuições do coordenador regional de Educação e do assessor tecnológico no ensino remoto.

Pacote didático – Na quarta-feira (10/03), uma palestra sobre as atribuições do professor presencial e o pacote didático do ensino remoto dá continuidade à Jornada Pedagógica. No dia seguinte (11/03), os participantes discutirão as funções e atendimento técnico aos professores presenciais.



Por fim, na sexta-feira (12/03), serão apresentadas palestras sobre o uso do IPTV e suporte técnico, fora uma apresentação cultural para celebrar o encerramento da atividade.

Calendário – O calendário letivo do Ensino Mediado por Tecnologia já está disponível no site oficial da Secretaria de Educação e pode ser acessado no link https://bit.ly/3sYthwX.