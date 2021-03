Prefeitura apresenta calendário de formação para o ano letivo de 2021

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), apresentou durante uma live, nesta terça-feira, 9/3, no canal Educacional Manaus, no YouTube, o Calendário de Formação da Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM) para o ano de 2021. O encontro foi destinado aos gestores de escolas municipais, chefes e gerentes de Divisão Distrital Zonal (DDZ), com o intuito de sensibilizá-los em relação a importância da formação continuada dos educadores da rede municipal.

O evento contou ainda com a apresentação oficial da nova chefe da DDPM, Inêz Alcântara, além das equipes e projetos formativos e seus respectivos coordenadores. O encontro virtual teve como proposta estabelecer um diálogo direto entre aqueles que realizam a formação continuada dos educadores municipais e aqueles que fazem a gestão dos processos educacionais nas escolas.

O secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, ressaltou a importância para professores e pedagogos da formação continuada, mesmo em momentos complicados, como o que vivemos atualmente, em decorrência da Covid-19.

“A DDPM tem nos ajudado a encontrar, via Gerência de Tecnologia Educacional (GTE), soluções para o ensino remoto, buscando as tecnologias e soluções para que possamos enfrentar esse imenso desafio, conforme as orientações do prefeito David Almeida”, completou o secretário.

Para a atual chefe da DDPM, Inêz Alcântara, o diálogo faz parte da formação em toda sua amplitude, tanto da inicial quanto da formação continuada.

“Sem o diálogo é quase impossível manter uma formação, porque a formação está intrinsecamente ligada à comunicação. Estamos em um momento de transição, saindo de um processo de ensino analógico, para um ensino digital”, ressaltou.

Luzanira Ferreira, do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Irmã Evelina Trindade, na Colônia Terra Nova, zona Norte, elogiou a ação. “Parabenizamos a Prefeitura de Manaus pela atenção às escolas. A Semed, por meio da Gerência de Tecnologia Educacional, conta com profissionais de excelência”, avaliou.