Novas identidades militares do Corpo de Bombeiros do AM carregam tecnologia e segurança da Imprensa Oficial

Um novo patamar na identificação de servidores do Estado do Amazonas foi alcançado na manhã desta terça-feira (09/03), durante a cerimônia de entrega de 183 carteiras de identidade militar para o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). O documento, que substitui a atual carteira de papel, foi confeccionado pela Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA), com a mais alta tecnologia de impressão e contendo elementos de segurança de dados que impedem falsificações.

A entrega aconteceu durante solenidade simbólica na sede do CBMAM, em Manaus, com a presença do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, coronel Danizio Valente, do diretor-presidente da IOA, João Ribeiro Jr., de oficiais e praças bombeiros militares e da equipe técnica da Imprensa Oficial, seguindo regras de distanciamento social.

“Essa nova carteira vai servir para o integrante da nossa corporação que estava sem a identidade, que estava com uma identificação ultrapassada. A carteira atual está num alto padrão de qualidade e, pela tecnologia que foi implementada, vai apresentar itens de elevada segurança”, ressaltou o comandante-geral do CBMAM, coronel Danizio Valente.

Além do nome, foto, situação funcional, validade, Registro Geral, patente e assinatura, a nova identidade militar do CBMAM carrega itens de segurança de última geração, como elementos reativos à luz ultravioleta, brasões em policromia, fundo geométrico, guilhoches com microtextos positivos e negativos e três códigos de seguridade de informações: QR Code, código de rastreio e código de unidade administrativa.

Dentre outros benefícios, estão a durabilidade e a praticidade: o documento, no modelo de cartão de plástico PVC, é confeccionado por meio de uma tecnologia de retransferência, que permite impressão em altíssima qualidade, com invólucro de camadas de laminação que torna a identidade resistente à umidade, altas temperaturas e ataques químicos.

Além disso, o documento também é mais compacto que a atual carteira de papel, num tamanho menor e similar aos cartões de crédito, sendo mais fácil e prático de transportar e guardar em porta-cédulas.

“Nós da Imprensa Oficial fomos incumbidos dessa missão da identidade funcional segura, que vai resolver problemas de várias secretarias e impedir a famosa ‘carteirada’. É um documento produzido dentro de um ambiente extremamente seguro, impossível de qualquer falsificação. Assim, cumprimos a determinação do governador Wilson Lima de oferecer modernização e inovação através de serviços”, reforçou o diretor-presidente da IOA, João Ribeiro Jr.

A nova identidade militar do CBMAM também possui informações sobre porte ou posse de arma de fogo, seguindo especificações da legislação atual para documentos de identificação de militar conforme os termos do artigo 6º da Lei Federal nº 10.826/2003, e o regulamento do Decreto Federal nº 9.847, de 25 de julho de 2019.

Identidade funcional segura – A nova identidade militar do CBMAM é resultado de uma iniciativa chamada de “iD-AM” ou “identidade funcional segura”, desenvolvida pela Imprensa Oficial do Amazonas para substituir os atuais crachás dos servidores do Estado, alinhado ao plano de gestão do governador Wilson Lima para gerar economicidade através de soluções tecnológicas. O Corpo de Bombeiros é o primeiro “cliente” dessa novidade, que está disponível e pode ser solicitada por qualquer órgão público do Executivo, Legislativo e Judiciário.

O “iD-AM” ainda permite incluir certificação digital e uso de chip como ferramentas de segurança, recursos que devem ser incluídos na próxima remessa de identidades militares para o CBMAM. Ao todo, o Corpo de Bombeiros já solicitou 1050 documentos de identificação, número que pode chegar a 4 mil unidades, incluindo militares inativos e os dependentes.