Juliette desabafa com Viih Tube após Jogo da Discórdia no BBB21: ‘Dói saber que não estou em primeiro lugar’

A conversa entre Juliette e Viih Tube no Quarto Cordel sobre o Jogo da Discórdia continua e a advogada desabafa sobre a decisão da youtuber colocar Thaís como sua maior saudade, caso saia do jogo: “Você ficar mais amiga de Thaís, em outros tempos me atingiria mais, sentiria de uma forma mais dolorosa. Hoje em dia já vejo como ‘que legal, que massa’”.

A sister ainda diz: “Se você prestar atenção, poucas vezes você fica disponível para mim. Sempre está com Thaís, com Nego Di, com alguém. E eu deixo isso acontecer porque eu não preciso pegar sua mão e falar ‘chega aqui’.” Viih Tube diz que se trata de reciprocidade e que sente o mesmo com relação à paraibana.

“Só que as pessoas com quem me relaciono têm isso muito claro. De que, apesar de estar aqui, tenho você em primeiro lugar”, responde Juliette.

O papo entre elas continua, e paraibana encerra: “Só para concluir: eu entendo, juro a você que não tenho problema nenhum. Mas não deixa de doer. Dói, sim, saber que não estou em primeiro lugar aqui nesse jogo. Eu sei que lá fora eu vou estar porque eu tenho confiança no que eu sinto. Mas aqui dentro eu preciso”. A sister de Sorocaba responde que elas vão se machucar dentro do BBB21.