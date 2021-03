Detran-AM anuncia entrega de CNH física a partir desta quinta-feira por sistema drive-thru

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) informa que a partir desta quarta-feira (10/03) será aberto o agendamento para a entrega da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) física. As entregas começam na quinta-feira (11/03), no sistema drive-thru, na sede antiga do Órgão, na Avenida Mario Ypiranga Monteiro, logo após o Viaduto Miguel Arraes, zona centro-sul de Manaus.

Atualmente, existem 19 mil habilitações represadas por conta da paralisação das atividades do Órgão. “Esses documentos começaram a ser represados a partir de janeiro, quando o Detran Amazonas precisou suspender as atividades em decorrência da segunda onda de Covid-19 no Estado. Agora, com o sistema drive-thru, vamos dar vazão à entrega dessas CNHs”, afirmou o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá Barbosa.

A entrega da CNH pelo sistema drive-thru será somente por agendamento, realizado no site do Detran-AM (www.detran.am.gov.br), na aba Pessoa Física. Por dia serão atendidas 216 pessoas. Inicialmente, a entrega será realizada de 9h às 15h, de segunda a sexta-feira, podendo ser ampliada caso haja viabilidade.

Dentro do carro – As pessoas que agendarem o recebimento da CNH nem precisarão descer do veículo para pegar o documento. No local, o atendente vai solicitar a documentação pessoal para confirmação dos dados e, assim que verificada, a habilitação física será entregue.

A estimativa é que sejam feitas 36 entregas por hora e uma média de 216 CNHs por dia. Só poderá receber o documento a pessoa que estiver com o agendamento para o dia e horário marcado.

De acordo com o Diretor-Técnico do Detran-AM, Amurinê Tomaz, se houver boa fluidez na entrega, há a possibilidade até de aumentar o número de documentos entregues diariamente. “Vamos estudar isso nos primeiros dias de entrega e, se percebermos que o atendimento está mais rápido do que programamos, nós diminuímos o tempo entre as entregas. Dessa forma, conseguimos aumentar a quantidade de entrega de CNHs”, explicou.

Atendimento – Desde que o Detran-AM interrompeu as atividades, no começo de janeiro, por conta da segunda onda da Covid-19, a renovação de CNH continuou na modalidade simplificada. Apesar disso, a entrega física do documento permaneceu suspensa. Com o retorno da entrega da habilitação, os usuários que estavam só fazendo uso do documento digital, agora poderão ter o físico para trafegar.