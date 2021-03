Casa de Farinha beneficia 22 produtores do Lago da Maricota, em Itapiranga

A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) e o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) levaram apoio à Associação de Produtores Rurais do Lago da Maricota (APRLM), na área rural do município de Itapiranga (distante 227 quilômetros de Manaus), que recebeu, no último fim de semana, um kit de Casa de Farinha. Os equipamentos beneficiam os 22 sócios da entidade, que agora podem contar com melhor condição para aumentar sua produção mensal, que hoje é estimada em 1,5 tonelada.

O gerente do Idam em Itapiranga, Sérgio Fróes Cavalcante, informou que a nova casa de farinha deverá funcionar no galpão que está em fase de construção e com previsão de inauguração para o início do mês de abril. “Todos os produtores estão comemorando este apoio recebido do Sistema Sepror, porque vai garantir uma melhor qualidade da farinha produzida na região e sua consequente valorização no mercado”, afirmou Sérgio.

O kit de Casa de Farinha é composto de seis fornos de torrefação (três grandes e três médios), três bombas d’água, três bancadas motorizadas de sova de mandioca e três prensas.

Além da farinha, os produtores do Lago da Maricota também produzem banana pacovã, macaxeira, açaí, cupuaçu e hortaliças, que juntos somam três toneladas, além de centenas de ovos.