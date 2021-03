ADS prorroga prazo de inscrição nos programas Preme e Promove

A Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) do Governo do Estado prorrogou até o dia 19 de março o prazo para credenciamento dos fornecedores interessados em participar do Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme) e do Programa de Regionalização do Mobiliário Escolar (Promove). A medida se deu em decorrência da pandemia do Covid-19, que até o momento restringe a circulação de pessoas no Amazonas.



“Estamos ampliando o prazo para que mais produtores, associações, agroindústrias e moveleiros possam participar dos editais. Com a restrição de circulação, muitas pessoas ficam impossibilitadas até mesmo de ir a locais que tenham boa internet para enviar a documentação para a inscrição, como nos escritórios do Idam. Nossos programas geram oportunidade de empregos, aumentando a renda dos produtores e valorizando a produção da região, por isso é fundamental que o programa chegue a quem precisa”, explicou o presidente da ADS, Sérgio Litaiff Filho.

Podem se tornar fornecedores os produtores individuais, cooperativas e empresas que apresentarem documentos que atestem a regularização da atividade, além de demonstrar a capacidade de produção. A demanda de produtos é dividida em cotas entre os cadastrados, conforme as condições de atendimento de cada um.

Em 2021, a inscrição também pode ser feita por meio dos e-mails: [email protected] e [email protected], sendo considerada como protocolada, inclusive para fins recursais, após a confirmação de recebimento pela Comissão Interna de Licitação.

Os candidatos que optarem por esta modalidade receberão uma confirmação do recebimento dos documentos após o envio, assim como a comunicação da aprovação e/ou reprovação da inscrição.

Os produtores de Manaus ou da Região Metropolitana que queiram entregar a documentação presencialmente devem comparecer à sede da Agência, situada na avenida Carlos Drummond de Andrade, 1.460, 1º andar, bairro Japiim, zona sul, das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h.

Nos demais municípios, os solicitantes poderão procurar as unidades locais do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), para a entrega da documentação necessária.

Em caso de dúvidas, mais informações podem ser obtidas pelo site www.ads.am.gov.br, pelo endereço eletrônico [email protected] ou pelo número (92) 98802-0481.

Habilitação – O programa Preme está, até esta terça-feira (09/03), com 319 produtores rurais, 15 agroindústrias, 11 associações e 11 cooperativas aptos para habilitação, somando 356 credenciados de 20 municípios do Amazonas. O Promove, até esta data, possui cerca de 28 inscritos aptos para habilitação, com interessados oriundos de nove municípios do estado.

Entre as cidades participantes do Preme até o momento estão: Atalaia do Norte, Autazes, Anamã, Borba, Barreirinha, Benjamin Constant, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Coari, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Itamarati, Manacapuru, Manaus, Maués, Novo Airão Rio Preto da Eva, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga. Os municípios credenciados no Promove até hoje são: Carauari, Envira, Humaitá, Itacoatiara, Lábrea, Manacapuru, Manaus, Manicoré, Novo Airão, Novo Aripuanã e Parintins.