Startup de educação à distância ajuda estudantes de todo o Brasil

Desde o início da pandemia mundial, professores e pais de alunos encontraram na tecnologia oportunidades de tirar as dúvidas dos alunos e diminuir a dificuldade de aprendizagem que cada estudante apresenta. Uma das soluções encontradas foi a TutorMundi – plataforma de aprendizagem para escolas que conecta alunos do ensino fundamental II e médio a estudantes universitários em tempo real.

A startup, fundada em 2016 pelo empreendedor e engenheiro de automação Raphael Coelho, tem a missão de igualar o nível de conhecimento de cada estudante e ensinar de forma rápida e interativa. “A TutorMundi surgiu com o propósito de ir além e solucionar todas as dúvidas e dificuldades que o aluno apresenta”, comenta Raphael Coelho, CEO e fundador da TutorMundi. “O nosso objetivo é ajudar o aluno em seu crescimento enquanto estudante e colocar à sua disposição uma plataforma de ensino em tempo integral que se adapte à sua rotina de aprendizagem”, explica.

Após realizar o download do aplicativo em um celular, o aluno realiza um cadastro simples com informações básicas e, na sequência, seleciona a disciplina que tem dificuldade, como: português, matemática, física, química, história, inglês, entre outras. Feito isso, o estudante relata qual a dúvida e a TutorMundi o conecta a um tutor apto para ajudar. “O app foi desenvolvido para ser prático e de fácil manuseio, sem dificultar o contato do aluno com os dos tutores disponíveis em nossa base”, comenta Coelho.

Desde a sua fundação, a empresa já ajudou 75 mil estudantes e conta com mais de 2 mil tutores – estudantes de universidades de renome mundial – cadastrados em sua plataforma. “O atendimento é imediato, 80% das dúvidas são atendidas em cinco minutos ou menos”, continua.

Mercado

Inserida em um mercado competitivo, a TutorMundi segue investindo em inovação e vem constantemente aperfeiçoando sua base de tutores cadastros na base. Em 2020 a startup cresceu 520% em vendas para escolas e foi eleita, pela consultoria americana HolonIQ, uma das 100 melhores edtechs da América Latina.

Atualmente a empresa tem parceria com escolas de oito estados brasileiros: Minas Gerais, Alagoas, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Santa Catarina e Distrito Federal e pretende crescer 350% em 2021.