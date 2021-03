Casa Militar da Prefeitura de Manaus auxilia na vacinação dos idosos acima de 65 anos das zonas rural e ribeirinha

A Prefeitura de Manaus, por meio da Casa Militar, esteve acompanhando na manhã desta segunda-feira, 8/3, o início da vacinação dos idosos do grupo de 65 a 69 anos da zona rural e ribeirinha próximas à capital amazonense, em parceria com o Comando Militar da Amazônia.

Nesta etapa de vacinação fluvial, mais de 12 comunidades que fazem parte do distrito de Manaus, localizadas às margens dos rios Negro e Amazonas, devem receber os agentes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que vacinarão pelo menos 90% dos 1.798 idosos do grupo prioritário.

“Mais de 12 comunidades serão atendidas pela equipe da Semsa em parceria com a Marinha, nesta semana. Idosos acima de 65 anos devem ser vacinados. Vale ressaltar que todos os idosos que irão receber a primeira dose têm a segunda dose garantida”, ressaltou a Chefe da Divisão de Imunização, a enfermeira Isabel Hernandes.

O secretário da Casa Militar do município, tenente William Dias, destaca o apoio logístico e de pessoal para a vacinação contra a Covid-19. “Nós temos algumas comunidades na área rural e ribeirinha que ficam distantes da cidade, por isso solicitamos o apoio do Exército Brasileiro e Marinha do Brasil, para auxiliar de forma terrestre e fluvial na vacinação dos idosos e cumprir o plano de vacinação”, enfatizou.

O Exército Brasileiro disponibilizou seis viaturas e 12 militares para atuarem no acompanhamento terrestre. Já a Marinha do Brasil disponibilizou dois navios e mais de 70 militares para a imersão de uma semana nas zonas ribeirinhas.

“A Marinha do Brasil irá realizar mais uma ação da operação em combate ao novo coronavírus. Hoje, nós iremos auxiliar por meio dos navios – devido à dificuldade do acesso a essas comunidades – o transporte dos agentes e das vacinas, para que esses idosos do grupo prioritário sejam vacinados”, ressaltou o comandante do Navio da Marinha, Filipe Nunes.