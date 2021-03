AAM lança projeto para incentivar e resgatar a participação de mulheres na política do Amazonas

A Associação Amazonense de Municípios (AAM), lançou nesta segunda-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o Movimento Mulheres na Política do Amazonas (MPA), com a proposta de ampliar o espaço e a participação do público feminino na política do Estado, onde ele ainda é minoria, um reflexo do cenário nacional.

De acordo com o presidente da AAM, Jair Souto, além do incentivo à participação, o Movimento ainda irá resgatar a memória da atuação política das mulheres, dar publicidade às ações de prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras e secretárias municipais. Também serão realizados eventos de formação política, além da propositura de políticas voltadas ao público feminino.

“Vivemos em um cenário político em que as mulheres são minoria em todo o Amazonas. Nossa intenção é despertar o interesse e resgatar a grande história de contribuição delas para a construção da sociedade em que vivemos hoje. Vamos propor discussões, planejar e fomentar ações que as incluam na tomada de decisão, para que elas ocupem cada vez mais o cenário da política amazonense, sejam como prefeitas, vices ou até mesmo militantes”, explicou Jair Souto.

O Amazonas possui hoje 5 prefeitas, 9 vice-prefeitas e 123 vereadoras.

Eleita com 4.257 votos, Maria Lucir, prefeita de Beruri (a 170 quilômetros de Manaus), elogiou a iniciativa da AAM e falou das qualidades que a mulher agrega, além da importância de se discutir abertamente a baixa adesão do público na política. De acordo com ela, o percentual de mulheres deve crescer nos próximos anos com o apoio do Movimento criado pela Associação.

“A mulher leva o olhar materno para a política e a ampliação da participação feminina é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Precisamos despertar esse interesse e, com esse novo projeto, a Associação de Municípios inova e abre uma janela de possibilidades”, disse a prefeita.