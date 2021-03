Governo do Amazonas anuncia projeto de reforma e modernização da AM-010

O Governo do Amazonas anunciou, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), o projeto de reforma e modernização da AM-010, que prevê a realização de serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem superficial, construção de faixas de aceleração e sinalização de 250,40 quilômetros da pista. De acordo com o projeto, as obras serão realizadas do km 13 ao km 263,40 da rodovia.

Construída na década de 60, a rodovia não havia recebido nenhuma obra de grande porte que recuperasse integralmente o pavimento e reabilitasse sua estrutura. Os serviços de conservação executados, ao longo dos anos, sempre ocasionaram reclamações por parte da população, já que não eram capazes de solucionar o problema da rodovia, que permanecia intrafegável.

Demanda antiga da população, o governador Wilson Lima determinou a elaboração do projeto de modernização da rodovia, construindo uma pista com maior durabilidade e proporcionando conforto, fluidez no tráfego, segurança à população e desenvolvimento socioeconômico dos municípios contemplados.

A mobilidade com a interligação por terra entre a capital Manaus e os municípios de Rio Preto da Eva, Silves, Itapiranga e Itacoatiara, irá contribuir para o escoamento da produção das comunidades rurais e surgimento de novos empreendimentos, a exemplo de Itacoatiara, que conta com um grande porto graneleiro, e Silves, conhecido pela exploração do gás.

Investimento – com investimento em torno de R$ 386 milhões, decorrente de emenda parlamentar do senador Omar Aziz e outra parte do Governo do Estado, o projeto prevê obras e serviços de modernização da via que irão trazer inúmeras melhorias para AM-010, como o alargamento da pista, que passa a ter 11 metros de largura, contando com mais 1,5 metro de cada lado nos acostamentos; pista de rolamento com 7 metros de largura, sendo 3,5 metros de cada lado; tratamento superficial duplo com brita, que é uma mistura de material betuminoso em duas camadas, com a aplicação de mais cinco centímetros de concreto betuminosos usinado a quente, o CBUQ, proporcionando à pista uma espessura total de quase dez centímetros. Os serviços incluem ainda, a sinalização horizontal e vertical, além de pintura de faixas reflexivas.

A Seinfra trabalhará com cinco frentes de obra distintas entre a capital, Manaus, e a sede do município de Itacoatiara. Enquanto os serviços de reforma e modernização da rodovia não iniciam, o Governo do Amazonas mantém contrato de manutenção da pista para permitir a trafegabilidade.

Histórico – A Rodovia Deputado Vital de Mendonça, nome oficial da Estrada de Itacoatiara, foi idealizada ainda no século XIX, pelo engenheiro Torquato Tapajós, que viveu entre 1853 e 1897. O início da construção da AM-010 aconteceu na primeira gestão do governador Plínio Coelho, entre 1955 e 1959. Os trabalhos prosseguiram nos governos de Gilberto Mestrinho e no segundo mandato de Plínio Coelho. A abertura completa da estrada Manaus/Itacoatiara, só aconteceu no governo de Artur César Ferreira Reis, a partir de 1964. A pista foi pavimentada na gestão do governador Enoque Reis, entre 1975 e 1979.

Audiência Pública Virtual: a audiência pública virtual para apresentação e discussão do projeto de Reforma e Modernização da AM-010 será realizada no dia 12 de março, a partir das 10h, com a participação das prefeituras e órgãos envolvidos. A transmissão será pelo canal do Governo do Amazonas no Youtube (https://www.youtube.com/governodoamazonas) e no Facebook da Seinfra (https://www.facebook.com/seinfraam).

Inscrições – Os interessados em participar da audiência deverão acessar o formulário de inscrição que está disponível no site da Seinfra, no endereço eletrônico: www.seinfra.am.gov.br. Após efetuada a inscrição, limitada a um total de 250 participantes, será encaminhado um e-mail de confirmação e instruções sobre como acessar o evento.

Outras informações podem ser obtidas por meio do Aviso de Audiência Pública Virtual nº 01/2021, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), na página 21 da edição de nº 34.445, publicada no dia 26 de fevereiro.

A Seinfra também disponibilizou o número para contato (92) 99263-0198, para informações sobre a inscrição e participação.