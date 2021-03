Carla Diaz chora ao falar que sua relação com Arthur pode tê-la prejudicado no jogo: ‘Não me arrependo’

Carla Diaz resolve deixar a pista de dança da Festa C&A e segue para o interior da casa do BBB21. João Luiz vai atrás da sister e a chama para conversar na cozinha do Vip.

“As pessoas mudam muito rápido aqui dentro e isso está me deixando maluca. E dói. Essa semana está muito difícil para mim. Essa festa foi ótima, consegui dar uma aliviada. Mas agora acabou de acontecer um negócio…”, diz chorando.

“Com o Arthur?”, questiona João. “É… sei lá, eu não estou entendendo mais nada”, responde a sister. “Você acha que ele está diferente com você? Você quer falar sobre?”

“É porque eu também não sei o que falar. E não quero falar porque não sei o que é. Às vezes ele fala que é só questão com ele, que não tem nada comigo, mas ele não estava me olhando agora. Ele disse que estava se sentindo culpado por todo mundo ter se afastado de mim porque eu estava com ele, e eu falei: ‘Mas a culpa não é sua, eu também aceitei’. Aí eu não sei… mudou”, conta Carla.

“Mas por que você está assumindo a responsabilidade sozinha?”, pergunta João. “Eu não estou! Mas também não é dele. Não é sobre culpa. Ele botou na cabeça que estava sendo culpado de eu ser prejudicada aqui por causa dele”, explica a atriz.

“E você acha que isso pode ter acontecido?”, contrapõe o professor. “Acho que sim, um pouco. Mas eu não me arrependo. Porque eu vivi porque eu estava feliz. Mas quando eu mais precisava da pessoa, a pessoa virou e disse: ‘Vamos fingir para as pessoas…’ Aí cheguei agora, ele estava conversando com a Juliette, não olhava no meu olho e mandou umas indiretas. Tem coisa que machuca”, conta Carla.