Arthur conversa com Fiuk sobre relação deles no BBB21, e brinca: ‘Só falta você me vetar. De resto zerou’

Na Festa C&A do BBB21, o papo entre Arthur e Fiuk segue na pista de dança, e Juliette faz companhia para os brothers. O instrutor de crossfit brinca: “A galera de Conduru vai falar: ‘Caramba, o Arthur virou brother do Fiuk e Juliette'”. Eles citam que já prejudicaram uns aos outros, e o capixaba afirma: “Paredão por Paredão cada um botou um”. O ator concorda, e Arthur segue: “Só falta você me vetar. De resto zerou”.