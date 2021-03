Reality Show e Futebol são os gêneros mais assistidos por mulheres na TV paga

Há algum tempo já a telenovela deixou de ser o gênero que atrai a maioria das mulheres, principalmente após a popularização da TV por assinatura. Segundo a Kantar Ibope, hoje em dia a categoria com maior audiência entre mulheres adultas (16 anos ou mais) é o Reality Show com 42%, seguido por Futebol com 38%, figurando entre as 100 exibições com maior audiência.

Em 2020, os realities foram os programas que geraram mais engajamento e, pela primeira vez, apareceram no Top 10 programas tanto na TV aberta quanto em canais pagos, com um salto de 373% no total de tweets se comparado ao ano anterior.

Mas os esportes também têm ganhando cada vez mais a audiência das mulheres. Na Copa do Mundo de 2018, por exemplo, a audiência feminina foi de 45%, empatado com a audiência na categoria Jornalismo.

Segundo Carolina Straccia, gerente de marketing da MultTV, empresa especializada no compartilhamento de headend que atua em parceria com operadoras de todo o país “O público feminino sempre apresentou força na audiência da TV brasileira, e hoje vemos este destaque até em categorias como a esportiva, antes dominadas pela audiência do público masculino”.

Já quando se trata em conteúdo por streaming, há uma mudança na preferência do público feminino. Neste caso, os tipos de conteúdo que mais interessam são: Filmes, Séries, Jornalismo, Novela e Culinária, Moda e Beleza. Seguidos pelo gênero Humorístico, Show e Música, Reality Show e Infantil.

A percepção dessas mudanças em sua audiência tem feito com que muitas emissoras adequem a programação habitual. A Globo, por exemplo, estuda a possibilidade de colocar o Futebol Feminino na sua grade de exibição na TV aberta, enquanto a ESPN segue com a iniciativa do ESPNW na TV por assinatura, com conteúdo jornalístico e campeonatos femininos em sua programação.

Sobre a MultTV

A MultTV é uma empresa especializada em compartilhamento de headend que busca viabilizar a oferta de TV por assinatura a custos acessíveis. A companhia, que opera desde 2015, tem um modelo de negócio único, atuando em parceria com a SES (empresa de satélites reconhecida mundialmente) e, apoio da Associação NEO e de programadoras de TV.