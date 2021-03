Projeto totaliza mais de 3,4 mil atendimentos a famílias de pacientes de Covid-19 em Manaus

Atenuar a crise na saúde em Manaus continua sendo uma missão para a UNINORTE e o grupo Ser Educacional, que desde janeiro atuam na cidade por meio do projeto Universidade do Bem. A iniciativa oferece assistência psicossocial para familiares de pacientes internados com coronavírus, além de doar insumos e lanches em unidades de saúde da capital. Já foram mais de 3,4 mil atendimentos em fisioterapia, enfermagem, orientação social e encaminhamento psicológico.



Os atendimentos foram disponibilizados por meio de tendas instaladas em frente a unidades de saúde da linha de frente do combate à doença: Hospital 28 de Agosto e os serviços de pronto atendimento São Raimundo, Alvorada, Coroado e Redenção. Profissionais como psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais atuaram nos locais. Também foram distribuídos 1.249 lanches ao público das unidades.



Outra ação do projeto Universidade do Bem é a doação de insumos hospitalares. Foram doados mil máscaras N95, 10 máscaras não reinalantes, seis monitores de pressão arterial e duas caixas térmicas de 5 litros. Os itens são destinados às unidades de saúde da cidade.



A Casa de Acolhimento para familiares e acompanhantes vindos de outras regiões do Estado está em funcionamento na unidade 11 da UNINORTE, mantida pelo Grupo Ser Educacional. No local, os hóspedes receberão estada e alimentação.



Para as ações de apoio e atendimento do projeto Universidade do Bem, a equipe da UNINORTE mobilizou mais de 180 voluntários.



