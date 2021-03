Prefeitura reafirma compromisso com a segurança de alunos e professores

Em audiência pública virtual sobre o ano letivo de 2021, realizada pela Comissão de Educação da Câmara Municipal de Manaus (CMM), a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), reafirmou que as aulas da rede estão acontecendo de forma remota, garantindo a segurança dos professores, alunos e pais, sem previsão para o retorno presencial.

O subsecretário de Infraestrutura e Logística (Infralog) da Semed, Marcelo Campbell, afirmou que a orientação do prefeito David Almeida é de que a secretaria não tome nenhuma decisão açodada e sem o conhecimento da comunidade escolar.

Campbell ressaltou que o secretário de Educação, Pauderney Avelino, e o corpo técnico da Semed abriram as portas da secretaria para receber os sindicatos dos trabalhadores da educação, sempre apresentando as ações voltadas à melhoria das aulas remotas, sem forçar a volta presencial.

“Em nenhum momento tocamos no assunto de retorno imediato às aulas. Estamos fazendo os estudos preliminares necessários, esperando as definições das autoridades sanitárias estaduais e municipais. Nós estamos em planejamento, só voltaremos às aulas presenciais ou híbridas, quando tivermos a segurança de todos”, destacou Campbell.

Ainda de acordo com o subsecretário da Semed, mesmo com as atividades remotas, a secretaria tem trabalhado para deixar as escolas preparadas para quando for possível o retorno híbrido, seguindo todas as orientações das autoridades de saúde.