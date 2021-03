Em show de luzes, brasileiro sobrevoa maior fonte do mundo

Um dos melhores paragliders do mundo, o brasileiro Rafael Goberna realizou um feito histórico. Ao lado do espanhol Horacio Llorens, pentacampeão mundial em parapente, o atleta fluminense sobrevoou, pela noite, a maior fonte do mundo, em Dubai, nos Emirados Árabes, para promover um espetáculo radical de luzes.

Presente no Livro dos Recordes como mais jovem piloto de acrobacia com parapente do mundo, Rafael Goberna lidou com alguns desafios extras antes de realizar o feito. Em meio ao treinamento para sobrevoar o local pela noite, que diminui a visibilidade, o brasileiro ainda teve contratempos.

“O motor não estava voando muito bem porque, antes de chegar em Dubai, foi usado pela última vez na Europa em grande altitude. Eu precisava ajustar a entrada de ar no motor. Eventualmente, um motor reserva foi necessário. Depois de uma longa jornada, o resultado final foi lindo”, afirma o brasileiro.