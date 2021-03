Ciclo de debates online abordam temas relacionados com a pandemia

Temas que passaram a fazer parte do cotidiano de todos nos últimos meses de Covid-19, como isolamento social, o luto, relacionamentos pessoais e trabalho remoto, fazem parte do projeto “Conversando com a Comunidade”, lançado pela Universidade Nilton Lins no começo de março e que a cada 15 dias, irá reunir especialistas e profissionais multidisciplinares para debater e dialogar com sociedade (via online), conteúdos relacionados com a pandemia, seus impactos para os indivíduos e para a coletividade.

Transmitido nas redes sociais da instituição (sempre às 16h), a reitora da Universidade, Giselle Lins destaca que os debates apresentam orientações e apoio a partir de abordagens científicas e acadêmicas e que todos os eventos serão abertos para a participação da população, que poderá enviar, por e-mail ou telefone, perguntas e dúvidas que serão respondidas pelos especialistas ao vivo durante as transmissões.

“Cada conversa será transformada em podcast e ficará disponível para todos que não tiveram oportunidade de assistir no horário do evento”, acrescentou.

A próxima edição do “Conversando com a Comunidade” acontece no dia 19 de março e terá como tema “Como manter a positividade e o otimismo no cenário de pandemia”, no dia 19 de março;

Até final do primeiro semestre de 2021 já estão confirmados os temas: “Pandemia, trabalho remoto e saúde mental” (23 de abril); “Organização da rotina escolar dos filhos em tempos de pandemia” (7 de maio); “Ideias para empreender online” (21 de maio); “Cuidados com a saúde no pós-COVID” (11 de junho); e “Espiritualidade e fé no enfrentamento da pandemia”, no dia 25 de junho.