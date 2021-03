Atleta norte-americana doa R$ 24 mil a projeto social de Manaus

A atleta norte-americana Amit Elor, de 17 anos, decidiu doar a premiação de R$ 24 mil recebida no evento BJJ Bet, realizado no mês passado em São Paulo (SP), ao projeto social Dream Art Manaus. O cheque foi entregue na última quarta-feira (3), quando a lutadora desembarcou na capital amazonense para uma temporada de treinos.

Nascida na Califórnia, Elor é faixa azul de jiu-jítsu e atualmente ocupa a terceira colocação no ranking mundial de wrestling. Ela é namorada do lutador amazonense Mica Galvão, filho de Melqui Galvão, que comanda o projeto social em Manaus.

Elor conheceu Mica em uma competição nos Estados Unidos em 2014 e, após amadurecer uma relação pela internet, decidiu vir fazer um camp no projeto em Manaus no ano passado. Na ocasião, ela conheceu a realidade dos atletas que residem no Dream Art e fez a promessa de doar a premiação caso fosse campeã.

Atualmente, o Dream Art Manaus abriga 20 atletas de alta performance no jiu-jitsu e os capacita para disputa de torneios nacionais e internacionais, sendo uma verdadeira fábrica de “casca grossas”.