Amazonas fechou 2020 com redução nas mortes violentas

O estado do Amazonas registrou redução nos indicadores de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), em 2020. Os dados englobam os casos de homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte e totalizaram uma queda geral de 6%, conforme monitoramento da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Em Manaus, a diminuição de casos foi mais acentuada. Os homicídios, por exemplo, alcançaram o menor número dos últimos 12 anos. No interior, houve aumento de registros em virtude do aperfeiçoamento da coleta de dados, que passou a ser mais dinâmica, com fornecimento e monitoramento diário do Departamento de Estatística da SSP junto à Polícia Militar e Polícia Civil, reduzindo as subnotificações.

Em 2020, o Amazonas teve um total de 1.012 mortes violentas. É o menor número de mortes violentas dos últimos três anos. Na comparação com 2019, a queda é de 6,1%. Na capital, os homicídios registraram diminuição de 21,8%. Foi o menor número de casos desde 2008.

Já os roubos seguidos de morte, denominados latrocínios, e as ocorrências de Lesão Corporal Seguida de Morte apresentaram reduções na comparação com 2019. Os latrocínios chegaram ao menor patamar desde 2014, em Manaus.

O desempenho de redução nos indicadores é reflexo das ações de enfrentamento à violência no Estado, a partir da política pública definida pela SSP-AM e aplicada pelos órgãos do sistema. Além da entrega de novos equipamentos e armas, houve o lançamento de novos projetos, como o Rocam Motos e a Base Arpão, e o desenvolvimento de diversas operações integradas.

Os dados completos estão disponíveis no site da SSP, na aba SSP Dados (http://www.ssp.am.gov.br/ssp-dados/).