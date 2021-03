Trajetória de mulheres cientistas é tema de webinar da Fapeam

A Fundação de Amparo de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) promove nesta sexta-feira (05/03), às 11h, o webinar “Trajetória na Ciência: Experiências, Desafios e Perspectivas”, com transmissão no canal do Youtube da Fapeam. A ação faz parte das atividades do movimento Mulheres e Meninas na Ciência, adotado pela Fundação.

O webinar tem o intuito de compartilhar histórias e experiências de mulheres cientistas que desenvolvem pesquisas no Amazonas. A atividade será mediada pela jornalista Marlúcia Seixas, com a participação das pesquisadoras Deuzilene Marques, do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), e Noemia Ishikawa, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa).

Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), as mulheres ainda têm pouca participação na ciência: apenas 28% dos pesquisadores no mundo são mulheres. Diante disso, esta atividade tem objetivo de estimular uma maior participação de mulheres e meninas na ciência, e assim contribuir para promoção da diversidade na pesquisa.

Movimento – A Fapeam incluiu em seu calendário de atividades o movimento Mulheres e Meninas na Ciência em 2019. Neste ano, com o tema “A cientista que sou saúda a cientista que mora em você”, a Fundação promove uma série de atividades, bem como lançou dois editais inéditos, o Programa Fapeam: Mulheres na Ciência e o Programa Amazônidas – Mulheres e Meninas na Ciência.

Com investimento de R$ 7.514.304,00, os programas vão apoiar, ao todo, até 33 projetos de pesquisa com auxílio pesquisa e bolsas, com duração de 12 meses. Podem concorrer aos editais pesquisadoras com título de mestre ou doutora.

Os Programas recebem propostas até 29 de março. A submissão de proposta deve ser apresentada em formulário on-line específico e enviadas por meio eletrônico, via Sistema de Gestão da Informação da Fapeam (SIGFapeam), disponível no endereço eletrônico http://www.fapeam.am.gov.br. Para acesso direto aos editais, o endereço é http://www.fapeam.am.gov.br/editais/?aba=editais-abertos.