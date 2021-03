FUnATI inclui atendimento de nutrição em seu serviço de teleconsulta on- line

A pandemia nos alertou para a necessidade de um envelhecimento mais saudável e sem comorbidades, essas que muitas vezes são desenvolvidas pelo mau hábito da alimentação. Doenças como hipertensão, diabetes, obesidade podem ser evitadas com uma alimentação equilibrada e saudável, por conta disso, a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI) inicia o atendimento nutrição on-line para a população idosa de Manaus.

Devido à suspensão de suas atividades presenciais, a FUnATI vem oferecendo atendimento de consultas on-line e multiprofissional para a população idosa de Manaus, desde junho do ano passado, através do seu programa de TeleSaúde, desenvolvido em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA). O serviço conta com uma equipe multidisciplinar da Policlínica Gerontológica da FUnATI, que é composta por profissionais como médicos com especialidade em geriatria e clínico geral, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, dentistas, assistente social e agora contará também com nutricionista.

Como funciona – Para acessar o serviço, basta enviar uma mensagem para o canal de atendimento disponibilizado somente via WhatsApp (92) 98431-2601, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O usuário passará por uma triagem inicial, informando seu nome completo, CPF, número da carteira do SUS, data de nascimento e o motivo do atendimento. O primeiro contato é realizado por um profissional enfermeiro que fará a análise das solicitações para posteriormente encaminhar à equipe especializada da Policlínica Gerontológica da FUnATI.

O serviço conta com o apoio do Núcleo Técnico e Científico de Telessaúde da Universidade do Estado do Amazonas, que segue as recomendações do Conselho Federal de Medicina, responsável por regular as práticas de telemedicina no Brasil.

Dieta Amazônica – A FUnATI foi pioneira em estudar os componentes dos frutos na região amazônica, que proporcionam uma longevidade com qualidade de vida. O Reitor da instituição, Dr. Euler Ribeiro, tem divulgado a dieta amazônica em vários países, mas a sua principal missão é mudar o cenário da nossa própria capital. “Temos uma vasta diversidade de nutrientes em nossa região que beneficiam a saúde da população, mas a modernidade nos fez abandonar os bons hábitos de preparar nossa própria refeição, precisamos resgatar e aproveitar os recursos que a natureza nos oferece”, destacou.

A Coordenadora da Policlínica Gerontológica da FUnATI, Vanusa Nascimento, afirma que os alunos já atendidos pela instituição continuam utilizando os serviços de forma on-line; e a expansão do atendimento nutricional será mais um reforço para a manutenção da saúde dos idosos. “Reforçamos que os atendimentos estão voltados para planos alimentares específicos para a terceira idade, contemplando a particularidade de cada indivíduo”, esclareceu Vanusa.

