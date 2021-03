Com ‘Manaus Verde’, Prefeitura de Manaus pretende plantar dez mil mudas de árvores em 2021

A Prefeitura de Manaus pretende realizar o plantio de pelo menos 10 mil mudas de espécies arbóreas na cidade em 2021. A informação, anunciada nesta quinta-feira, 4/3, é do titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Antonio Ademir Stroski. O plantio, que faz parte do programa ambiental “Manaus Verde”, segue a orientação do prefeito de Manaus, David Almeida.

Ao acompanhar mais uma ação diária do Departamento de Arborização e Sustentabilidade da Semmas, o secretário informou que, além desse plantio, a prefeitura ainda tem como meta a produção de 250 mil mudas frutíferas, ornamentais e medicinais e a doação de 100 mil mudas de plantas arbóreas e frutíferas à comunidade em geral e instituições.

“Na verdade, esse é o cotidiano da Semmas, em todos os dias vamos plantar árvores e cuidar do jardim das áreas verdes. Pretendemos fazer o plantio de árvores em toda a cidade de Manaus. E para alcançar essa meta, estamos colocando em prática um plano de arborização consistente e amplo, que alcance todas as zonas da cidade e das comunidades do entorno da capital”, informou Stroski.

As metas de plantio serão crescentes para os próximos anos, até que Manaus tenha um índice expressivo de arborização.

“Essa é uma ação objetiva, no sentido de melhorar a qualidade de vida e a qualidade ambiental da nossa cidade. Por incrível que pareça nós estamos localizados na região central da Amazônia, mas Manaus tem um déficit de árvores na cidade, um adensamento muito baixo, nós estamos num índice aquém de outras capitais brasileiras, e é uma contradição, então vamos superar isso”, disse o titular do órgão ambiental.

Ação diária

Uma equipe do Departamento de Arborização e Sustentabilidade da Semmas está realizando a manutenção e incremento da arborização e paisagismo do Complexo 28 de Março, nas proximidades do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, zona norte de Manaus. Serviços como roçagem do gramado, limpeza manual dos canteiros, adubação, substituição de mudas mortas e plantio de novas, são alguns dos serviços que estão sendo realizados no local desde a última quarta-feira, 3/3.

“Nesse primeiro momento, por conta da pandemia, estamos fazendo esses plantios em espaços públicos da cidade, assim que nos for permitido, iremos iniciar a distribuição à população e fazer ações itinerantes de plantio pela cidade”, avisou o secretário da Semmas.