Saúde define cronograma de distribuição de mais 2,5 milhões de doses da vacina do Butantan

Mais 2.552.820 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 produzida no Brasil pelo Instituto Butantan estão sendo enviadas pelo Ministério da Saúde de forma proporcional e igualitária a todos os estados e Distrito Federal. O novo lote é destinado para vacinar o restante dos trabalhadores da saúde, indígenas do estado do Amazonas e pessoas de 80 a 84 anos. A previsão é de que todas as entregas ocorram nesta quarta-feira (03/03).

De acordo com o quatro Informe Técnico da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) da pasta, a nova remessa de vacinas do Butantan corresponde à entrega de duas doses, sendo necessário que estados e municípios façam a reserva da segunda dose para garantir que o esquema vacinal seja completado no período recomendado de 2 a 4 semanas.

Confira aqui a divisão das doses para cada Unidade da Federação (UF).

FUNDO ESTRATÉGICO

Mais regiões estão sendo contempladas com o Fundo Estratégico, que destina 5% do total de doses para estados de acordo com o cenário epidemiológico local. A medida está em vigor para estados do Norte desde a segunda pauta de distribuição.

Nessa nova remessa, 127.641 mil doses foram divididas entre o Amazonas (30%), Pará (10%), Rondônia (5%), Roraima (5%), Ceará (10%), Paraíba (5%), Sergipe (5%), Paraná (10%), Santa Catarina (10%) e Goiás (10%), para ampliar ainda mais a vacinação dos grupos prioritários de idosos – no total, 60.781 pessoas estão sendo contempladas com a estratégia.

SOMOS UMA SÓ NAÇÃO

Com esse novo lote, o Ministério da Saúde já coordenou a distribuição de mais de 17 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 desde o dia 18 de janeiro, início da campanha de vacinação – mais de 7,5 mil doses já foram aplicadas. A pasta prevê o envio de mais de 200 mil doses até julho, vacinando, assim, 50% da população brasileira vacinável até a metade de 2021. A vacinação no País pode ser acompanhada pela plataforma LocalizaSUS.

Ao longo de março, a pasta espera receber novos lotes de vacinas: além de remessas do Butantan, estarão disponíveis ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) mais doses da AstraZeneca/Oxford, já produzidas no Brasil pela Fiocruz (3,8 milhões). Do mesmo laboratório, o Brasil também deve receber ao longo do mês mais 2 milhões de doses importadas da Índia e outros 2,6 milhões através do consórcio Covax Facility.

Além disso, o Ministério da Saúde assinou o contrato com o laboratório Precisa Medicamentos/Bharat Biotech, responsáveis pela vacina indiana Covaxin – das 20 milhões de doses acordadas, 8 milhões já devem estar à disposição da pasta em março.